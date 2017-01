Elvis Presleys Originalband zu Gast im Festspielhaus

Las Vegas 1969, Madison Square Garden 1972, Hawaii 1973 – die legendäre TCB-Band begleitete Elvis Presley bei über 1.000 Konzerten “live on stage“. Fast neun Jahre lang waren James Burton (Gitarre), Glenn D. Hardin (Piano) und Ronnie Tutt (Schlagzeug) an der Seite des unsterblichen King of Rock’n’Roll. Seit bereits 15 Jahren tourt Dennis Jale mit den original Musikern von Elvis quer durch Europa und hat dabei mehr als 200 Shows mit der wohl besten Rock`n`Roll Begleitband der Welt gespielt. Nach dem ausverkauften Konzert im Jänner 2015 kommt die international gefragte Show nun wieder zurück ins Festspielhaus Bregenz.

2017 ist nämlich ein besonders Elvisjahr: Im Januar feiert die Elviswelt seinen 82. Geburtstag und im August jährt sich der 40. Todestag. Fans, die den King nie live erleben konnten, haben jetzt die einmalige Chance, die Energie der legendären Las Vegas-Shows hautnah zu erleben – unverfälscht und in Original-Besetzung. Zum Jubiläumsjahr 2017 des größten Rockstars aller Zeiten haben sich noch weitere Weggefährten angesagt: Aus Nashville – Terry Blackwood & The Imperials, jener stimmgewaltige Chor, mit dem Elvis sein einziges Grammy- prämiertes Album einspielte, wird die Gospel-Seite des King originalgetreu auf die Bühne bringen.

Wer diese Show erlebt hat, wird mit den Kritikern von damals einer Meinung sein. Sie schrieben nach “Aloha from Hawaii”, dem bis heute größten Live-Konzert aller Zeiten: “Elvis Presley spielt nur mit einer ganz speziellen Art von Musikern zusammen – den Besten!”

Karten für die Show am 24. Jänner gibt es unter Tel. 05574/40800 sowie auf www.oeticket.com.