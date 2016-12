Elton John würdigte verstorbenen George Michael bei Konzert

“Abgesehen von seiner hervorragenden Musik war er vor allem als Mensch eine der nettesten, süßesten, großzügigsten Personen, die ich je getroffen habe. Er spendete so viel Geld für so viele wohltätige Zwecke, ohne jemandem davon zu erzählen”, sagte John dem Portal “E! Online” zufolge bei dem Auftritt Mittwochnacht (Ortszeit).

George Michael, der in seiner mehr als 30-jährigen Karriere fast 100 Millionen Alben verkaufte, war am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Unter den vielen Hits des britischen Pop-Sängers im Duo mit Andrew Ridgeley als Wham! sind Ohrwürmer wie “Last Christmas” und “Wake Me Up Before You Go-Go” aus den 1980er Jahren. Mit Elton John performte Michael “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

(APA/dpa)