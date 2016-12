Elternschule zur Stärkung von Erziehungskompetenzen

Die Schlüsselfunktion von Eltern für die Bildungschancen ihrer Kinder ist unbestritten. Aber gerade Familien mit Migrationshintergrund stehen oftmals vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, den Bildungsprozess ihrer Kinder optimal zu unterstützen. Insbesondere türkischstämmige Eltern lernen in den Seminarreihen, die aus sechs Modulen bestehen, wie sich die Bildungs- und Berufsperspektiven ihrer Kinder verbessern lassen. Sie können dabei bewusst ihr Erziehungsverhalten reflektieren und lernen, welche Bedürfnisse ihre Kinder haben und wie sie ihre Entwicklung bestmöglich unterstützen.

Die Seminarreihe besteht aus mehreren Modulen, die überwiegend den Bereich „Bildung“ mit Aus- und Weiterbildungsthemen in Vorarlberg abdecken. Es werden auch verschiedene Organisationen und Ansprechpartner wie das BIFO, die Wirtschaftskammer Vlbg. oder Landesschulinspektorin Karin Engstler mit einbezogen. Damit sollen ein größtmöglicher Praxisbezug hergestellt und den Eltern konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Elternschule dient auch als Plattform, um Eltern über weitere Elternbildungsangebote in Vorarlberg zu informieren und sie zu motivieren, diese verst#ärkt in Anspruch zu nehmen.

Ab Herbst dieses Jahres findet die Elternschule erstmals auch in Hohenems statt. Und so machten sich Bürgermeister Dieter Egger und Vize-Bgm. Bernhard Amann kürzlich ein Bild von der Elternschule-Seminarreihe. Die beiden bedankten sich beim Projektleiter, dem Diplompädagogen Mustafa Can. Der Mediator und interkulurelle Erwachsenenbildner (Jg. 1975) ist Vater zweier Töchter und wohnt in Hohenems. LSI Karin Engstler gab den Seminarteilnehmern einen Einblick in das österreichische Bildungssystem, berichtete über die verschiedenen Schulformen und informierte über mögliche Bildungswege, die die Kinder einschlagen könnten. Die Module 4, 5 und 6 finden am 22.1, 26. 2. und am 19. 3 2016 jeweils von 14 bis 16.30 Uhr an der Mittelschule Herrenried statt.