Eltern wollen letzte Tage mit Baby Charlie verbringen

Die Eltern kämpften monatelang vor Gericht für Charlie - © APA (AFP)

Die Eltern des britischen Babys Charlie Gard verbringen die “letzten wertvollen Momente” mit ihrem Kind. Sie wollen so viel wie möglich bei ihrem todkranken Sohn sein, teilten die Anwälte der Familie mit. Wann die Londoner Klinik, in dem das elf Monate alte Kind liegt, die lebenserhaltenden Maschinen abstellt, war am Dienstag noch unklar.