Eltern-Kind-Turnen beim Frauenfrühstück vorgestellt

Rund zwei Dutzend junge und ältere Frauen, Einheimische und welche mit Migrationshintergrund, waren der Einladung von Sabine Reis und Serap Can, die im Vorjahr die Nachfolge von Senay Öztürk als Mitorganistorin angetreten hat, zum Frauenfrühstück gefolgt. Unter dem Motto „Freude an Bewegung wecken und fördern“ stellten Andrea Reis und Andrea Pastor den Verein „ELKI IG Eltern-Kind-Turnen“ vor.

Dieser weist ein umfangreiches Angebot auf, das vom Babyschwimmen (2 bis 12 Monate) und Krabbel-Elki (8 bis 14 Monate) über „Mini-Elki“ für Ein- bis Zweijährige und Elki-Turnen für bis zu Vierjährige bis zu „Sport und Spiel“ und „Finde deinen Sport“ reicht. Nachdem Gertrud Weiss und Andrea Reis 1989 mit je zwei Eltern-Kind- und Kleinkindergruppen sowie 40 Plätzen starteten, bietet „ELKI“ heute über 1.000 Plätze an Land und im Wasser für Kinder im Alter von 7 Wochen bis 8 Jahren an.

Ziele sind dabei, Freude an Bewegung zu wecken und zu fördern, vielseitige Bewegungserfahrung zu ermöglichen, soziale Verhaltensweisen beim Spielen und Turnen mit Gleichaltrigen zu erlernen aber auch der Austausch von Müttern untereinander und die Vernetzung mit diversen Vereinen. Das nächste Frauenfrühstück findet am Donnerstag, den 2. Februar, in den Räumöichkeiten des Vereines ATIB in der Robert Koch Straße 18a im Herrenried statt.