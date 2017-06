Eltern getötet: 48-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Der gebrochen wirkende Angeklagte bekannte sich schuldig - © APA, (Archiv/Pfarrhofer)

Am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Dienstag ein zweitägiger Mordprozess begonnen. Ein 48-Jähriger bekannte sich schuldig, seine Eltern (85 und 75) Anfang Jänner im gemeinsamen Haus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) durch Schläge mit einem Baseballschläger getötet zu haben. Am kommenden Dienstag (4. Juli) werden weitere Zeugen und Gutachten gehört, ehe ein Urteil gefällt werden soll.