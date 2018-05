Eltern befürchten "Ghettoklassen"

Die Pläne für ein neues Schulaufnahmesystem und Deutschklassen sorgen für Wirbel.

Was die Zahl der Vorschüler betrifft, befindet sich Vorarlberg im Bundesländervergleich unter den Spitzenreitern, berichten die “VN”. Während in Vorarlberg rund zwanzig Prozent der Kinder als Vorschüler eingestuft werden, ist es in der Steiermark nur ein Prozent. Beim Übergangsprozedere vom Kindergarten in die Schule soll sich bundesweit bald einiges ändern. Im Raum steht ein standardisiertes Verfahren. Außerdem sollen bereits im kommenden Schuljahr Deutschförderklassen eingerichtet werden. „Wir wissen noch nicht, ob wir genug Personal und Räume haben“, sagt Pflichtschulinspektorin Karin Engstler. Eltern sind skeptisch und befürchten „Ghettoklassen“.