Elsner-Villa in Südfrankreich wird verkauft

Die Villa des früheren BAWAG-Generaldirektors Helmut Elsner in Südfrankreich soll nun verkauft werden, um Ansprüche der BAWAG gegen ihren ehemaligen Chef zumindest teilweise zu tilgen. Der Wert der Villa betrage laut Gutachten 1,4 Mio. Euro, so der “Standard” (Donnerstagsausgabe). Die Immobilie gehört Elsners Gambit-Privatstiftung, die auf Antrag der BAWAG in die Insolvenz geschickt worden war.