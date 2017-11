Elsner brachte Schriftsatz für BAWAG-Wiederaufnahme ein

Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner hat die Enthüllungen der "Paradise Papers" über bisher unbekannte Firmen des Investors Wolfgang Flöttl bei Gericht vorgelegt: Elsners Anwalt Andreas Stranzinger brachte die neuen Erkenntnisse in einem Schriftsatz beim Oberlandesgericht (OLG) Wien ein. Damit soll der Wiederaufnahmeantrag Elsners zum BAWAG-Prozess ergänzt werden, sagte Stranzinger zur APA.

Elsner hatte im Februar 2015 einen Antrag auf Wiederaufnahme des BAWAG-Verfahrens gestellt, nach der Ablehnung in erster Instanz liegt der Antrag nun beim OLG Wien. Dieses müsse die neuen Vorbringen prüfen, denn im Beschwerdeverfahren in Strafsachen gebe es kein Neuerungsverbot, erläutert Stranzinger am Donnerstag zur APA. Die “Paradise Papers” sind ein neues Daten-Leck, das Einblicke in die Offshore-Finanzindustrie und Steuerparadiese ermöglicht.