Elon Musk will Transporter zum Mars schicken

Das geplante interplanetare Transportsystem trägt laut Musk derzeit den Namen BFR (Big Fucking Rocket). Der Bau des ersten Raumtransporters werde in sechs bis neun Monaten beginnen, kündigte der Unternehmer an. Er sei “ziemlich zuversichtlich”, dass der Start in fünf Jahren erfolgen könne.

Energieversorgung, Infrastruktur, Bergbautechnik und Wasserquellen

2022 sollen mindestens zwei Transporter auf dem Mars landen – zum Aufbau einer Energieversorgung, lebenswichtiger Infrastruktur und für Bergbautechnik. Hauptziel der Mission sei es, die besten Wasserquellen auf dem Roten Planeten zu finden.

2024: Transporter mit Menschen, Ausrüstung und Vorräten

Nach Musks Plänen sollen bereits 2024 weitere Raumtransporter Menschen, Ausrüstung und Vorräte auf den Mars bringen. Finanzieren will der Milliardär das Projekt unter anderem durch den Transport von Satelliten ins All, Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation ISS und Mondmissionen. Das BFR-System soll daher so konzipiert sein, dass es im kleinen Rahmen “alles machen kann, was im weiteren Erdorbit an Aktivität gebraucht wird”, bevor es dann zum Mars gehe.

“Warum nicht auch mit Raketen auf der Erde fliegen?”

Zudem will Musk seine Raketentechnologie nutzen, um das Verkehrswesen auf der Erde zu revolutionieren. Eine Reise von Bangkok nach Dubai könne künftig in 27 Minuten absolviert werden, von Tokio nach Neu Delhi werde es nur noch eine halbe Stunde dauern. “Wenn man aus der Atmosphäre raus ist, ist es weich wie Seide, keine Turbulenzen, nichts”, sagte Musk. Dort oben gebe es “kein Wetter”. “Wenn wir dieses Ding bauen, um zum Mond oder zum Mars zu fliegen, warum dann nicht auch zu anderen Orten auf der Erde?”

