ELN-Guerilla sieht Waffenstillstand in Kolumbien in Gefahr

Die Guerillaorganisation ELN hat vor einem Ende der mit der kolumbianischen Regierung vereinbarten Waffenruhe gewarnt und Bogota für die jüngsten Angriffe auf Gemeindeführer und Aktivisten in Koka-Anbaugebieten verantwortlich gemacht. ELN-Chef Pablo Beltran beklagte eine "erhebliche Anzahl von Toten und Drohungen gegen Anführer sowie die Unterdrückung sozialer Bewegungen".

Die Führung in Bogotá unter Staatschef Juan Manuel Santos machte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP verantwortlich für den “ungeschickten” Umgang mit Protesten von Bauern, die in den Koka-Anbau involviert sind. Es gebe derzeit eine “intensive Diskussion” in Kolumbien über den erzwungenen Ersatz von illegalen Anbaukulturen, sagte Beltrán weiter. Dies habe viele Proteste ausgelöst.