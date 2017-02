VIDEO! Wertschätzung gegenüber Elmar Simma

Eine sehr große Wertschätzung gab es seitens von der Rankweiler Bevölkerung für Toni Russ Preisträger Elmar Simma bei seiner Präsentation vom neuen Buch mit dem Titel „Dem Leben zulächeln“. Noch nie war der kleine Raum im Vinomnasaal nach den Umbauarbeiten so prall gefüllt. „Die ganze Marktgemeinde Rankweil ist sehr stolz auf seinen Seelsorger. Es ist für mich eine ganz besondere Ehre dir zum neuen Buch zu gratulieren“, sagt Rankweil Sportgemeinderat Helmut Jenny und überreichte an Simma von der Gemeinde ein Präsent. Aufgrund des sehr großen Andrang von Besuchern hat Autor Elmar Simma in seiner Heimatgemeinde nur einen kleinen Auszug aus seinem neuen Buch der Öffentlichkeit präsentiert. „Wir müssen uns im Alltag immer öfters auf das Positive konzentrieren. Eine gute Lebenseinstellung trotz den immer mehr auftretenden Sorgen ist in der heutigen Zeit dringend notwendig“, so Elmar Simma. Der 78-jährige Rankler erzählt in seinen 152 umfassenden Seiten vom neuen Buch über ganz persönliche Geschichten und Erlebnisse der letzten Jahre. In seiner kurzen Ausführung berichtet er von Begegnungen mit Menschen im Alltag.

„Überstunden“ gab es nach dem offiziellen Teil für Elmar Simma. Natürlich war sein Autogramm bei den vielen Käufern seines neuen Werkes gefragt. Neben GR Helmut Jenny sorgten die Mitarbeiter vom Rathaus, Rebecca Frick, Armin Wille und Rainer Sonderegger für einen mehr als gelungenen Veranstaltung. Elmar Simma ließ es sich auch nicht nehmen, zusammen mit der Männerschola Göfis, wo er schon über vier Jahrzehnte aktives Mitglied ist, für die musikalische Umrahmung zu sorgen.

TIPP: Das Buch „Dem Leben zulächeln“ von Autor Elmar Simma ist im Buchhandel um 14,95 Euro erhältlich.

VIDEO VON DER PRÄSENTATION VOM BUCH VON ELMAR SIMMA IN RANKWEIL