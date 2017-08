Sebastian Kurz präsentiert neue Details zur ÖVP-Bundesliste

Kärntnerin auf zweitem Listenplatz der "neuen Volkspartei" - © APA

Hinter ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird Generalsekretärin Elisabeth Köstinger auf der schwarzen Bundesliste für die Nationalratswahl kandidieren. Die Partei bestätigte der APA am Mittwoch einen entsprechenden “Österreich”-Bericht. Köstinger ist auch Listenerste in Kärnten. Der frühere Rechnungshofpräsident und Ex-Blaue Josef Moser steht hinter Kurz und Köstinger an der dritten Stelle der Bundesliste.