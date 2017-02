Elina Garanca präsentierte stimmstark Heldinnen in Graz

Der lettische Mezzo-Star begeisterte das Publikum - © APA (Hochmuth)

Der lettische Mezzo-Star Elina Garanca hat bei einem Konzert am Sonntag in Graz mit beeindruckender stimmlicher Präsenz ganz unterschiedliche Opernheldinnen zum Leben erweckt. Von Tschaikowskys “Jungfrau von Orleans” über eine schmerzliche Santuzza aus “Cavalleria rusticana” reichte der Bogen bis zu “Granada”. Gekonnt unterstützt hat sie Karel Mark Chichon am Pult des Wiener Kammerorchesters.