Elif Shafak erhielt Ehrenpreis des Österr. Buchhandels

Die türkische Autorin Elif Shafak (46) ist Freitagabend im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Spitz mit dem "Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln" ausgezeichnet worden. Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB), überreichte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Mit geglückten Komplimenten tue sich die Männerwelt im Zeitalter der #metoo-Bewegung und der erhöhten Sensibilität für Fragen des korrekten Umgangs miteinander offenbar schwer, merkte Laudatorin Rosie Goldsmith an. Buchhändler Karl Pus hatte sich nämlich eingangs besonders erfreut gezeigt, dass der Preis, der sonst üblicherweise an “ugly old men” verliehen werde, wie er scherzhaft bemerkte, heuer Shafak zuerkannt worden sei. Die in London und Istanbul lebende Preisträgerin, die u.a. für ihr aktives Eintreten für Gleichberechtigung und Frauenrechte bekannt ist, nahm es indes gelassen und zeigte sich von der Auszeichnung sehr geehrt.

In ihrer Laudatio hab Goldsmith hervor, wie hervorragend der Ehrenpreis für Toleranz in Denken und Handeln auf Elif Shafak passe. “Wäre sie ein Armeegeneral – was für ein Gedanke! – würde sie ganze Reihen von Orden an ihrer Brust tragen.” Allein in der vergangenen Woche habe sie unzählige Male ihre Stimme zum Protest erhoben – die Themen reichten dabei von der Verfolgung der muslimischen Rohingya in Myanmar über einen Neonazi-Aufmarsch in Warschau bis zu jede Woche neu aufgedeckten Sex-Skandalen oder den Brexit-Verhandlungen in Großbritannien, dem Land, in dem sie lebe. Sie nehme ihre Rolle als öffentliche Intellektuelle ernst und nehme auch persönliche Risiken, Anfeindungen und Drohungen dafür in Kauf. “Was ihre vielen Anliegen eint, ist ihr Verlangen, die Welt besser, toleranter und liebevoller zu machen.”