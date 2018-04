ELGA-Abmeldungen durch Daten-Debatte verdoppelt

Die Debatte rund um den Datenschutz (infolge der geplanten Erleichterungen bei der "Registerforschung") hat laut einem Bericht des "Standard" (Mittwoch-Ausgabe) zu einem starken Anstieg der Abmeldungen von der elektronischen Gesundheitsakte ELGA geführt. Demnach haben sich die Abmeldungen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt.

Während die Zahl der Abmeldungen in der Vergangenheit relativ stabil war, gab es in den ersten beiden Aprilwochen 1.129 Abmeldungen, so der “Standard”. Unmittelbar davor waren es nur 528 Abmeldungen. Laut den dem “Standard” vorliegenden Zahlen haben seit der Einführung von ELGA insgesamt rund 269.000 Menschen die Opting-out-Möglichkeit – also die Abmeldung – in Anspruch genommen.