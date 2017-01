Elfjähriger legte Brand in Volksschule: Gebäude evakuiert

Wegen des Qualms mussten Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen - © APA/Webpic

Ein Elfjähriger hat am Freitag in der Obersteiermark einen Brand in seiner Volksschule gelegt. Der Bub dürfte einen Papierhandtuchspender in einer WC-Anlage angezündet haben, teilte die Polizei mit. Als der Feueralarm losging, erstickte der Hausmeister mit einem Handfeuerlöscher die Flammen. Verletzt wurde niemand. Wegen der Rauchentwicklung musste aber das Schulgebäude evakuiert werden.