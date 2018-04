Elfjähriger durch Rauchgasaustritt in oö. Haus verletzt

Ein Elfjähriger ist durch einen Rauchgasaustritt beim Einheizen Sonntag früh in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Aschach in der Gemeinde Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen schwer verletzt worden. Seine 14-jährige Schwester verhinderte noch Schlimmeres. Als Ursache des Unfalles wurde später ein Dohlennest im Kamin entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Die 68-jährige Großmutter der Kinder heizte gegen 7.45 Uhr den Holzherd in der Küche an. Etwas später rauchte es ungewöhnlich stark im Haus. Die im ersten Stock schlafende 14-jährige Enkelin wurde durch den Geruch wach. Sie hörte zudem Hustgeräusche aus einem anderen Schlafzimmer im Gebäude. Zuerst lief sie ins Erdgeschoß und alarmierte die Großeltern.

Dann kehrte sie in ihr Zimmer im ersten Stock zurück und gelangte über den Balkon zum Fenster jenes Zimmers, aus dem sie die Hustgeräusche gehört hatte. Sie riss das starre Fliegengitter herunter und kletterte hinein. Dort lag ihr elfjähriger Bruder am Boden vor der Zimmertür. In diesem Augenblick drückten die Großeltern die Tür auf und kamen dem Enkelsohn zu Hilfe.

Die 14-Jährige alarmierte über Notruf Feuerwehr, Polizei und Rettung. Die Sanitäter des Roten Kreuz trugen den Buben ins Freie, wo ihn die Notärztin versorgte. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Graz geflogen.

Die Feuerwehren drangen mit Atemschutzschutzgeräten in das Haus vor. Sie lokalisierten im ersten Stock eine starke Hitzequelle. Dort befindet sich ein gemauerter Kamin, an den der Küchenherd angeschlossen ist. Ein beigezogener Rauchfangkehrer fand dann ein Dohlennest. Dadurch dieses war der Kamin derart verstopft, dass sich das Rauchgas einen anderen Weg – durch das Haus – gesucht hat.