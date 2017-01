Mädchen wurde mit Rettungshubschrauber nach Lienz geflogen - © APA (Fohringer)

Ein elfjähriges Mädchen aus Kroatien ist am Sonntag bei einem Skiunfall in Sillian in Osttirol schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, verlor das Mädchen die Kontrolle über die Ski und rutschte rund 40 Meter über die steile Piste. Dann schlitterte das Mädchen über einen am Ende der Piste angebrachten Schneewall und Absperrzaun und blieb auf der Zufahrtstraße liegen.