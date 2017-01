Kein Sieg für den Titelverteidiger (weiß) zum Auftakt - © APA (AFP)

Titelverteidiger Elfenbeinküste hat sich zum Start des Afrika-Cups mit einem torlosen Remis zufriedengeben müssen. Gegen Außenseiter Togo reichte es am Montag in Oyem nur zu einem enttäuschenden 0:0. Es war das vierte Remis beim Turnier in Gabun in den ersten fünf Gruppenspielen. Weitere Gegner für beide Teams in der Gruppe C sind Marokko und die Demokratische Republik Kongo.