Elf Personen nach Brand in Wien-Ottakring im Spital

Zwei Personen wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet - © APA (Webpic)

Mehrere Verletzte hat am Samstag ein Zimmerbrand in Wien-Ottakring gefordert. Die Berufsfeuerwehr rettete laut Aussendung am frühen Nachmittag einen Erwachsenen und ein Kleinkind mittels Drehleiter aus einer verrauchten Wohnung über ein Gaubenfenster. Insgesamt wurden elf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.