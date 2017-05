Elf Palästinenser bei Zusammenstößen in Ramallah verletzt

69. Jahrestag der "Nakba" in Ramallah - © AFP

Bei schweren Zusammenstößen zwischen hunderten Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften sind am Montag in Ramallah und Bethlehem mindestens zwölf Palästinenser verletzt worden. An einem Kontrollpunkt an der Zufahrt nach Ramallah warfen dutzende Jugendliche am 69. Jahrestag der “Nakba” Steine auf israelische Soldaten.