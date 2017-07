Die Leichen von elf Flüchtenden sind am Dienstag auf einem Schlauchboot im Mittelmeer bei zwei Rettungseinsätzen der italienischen Küstenwache vor Libyen entdeckt worden. An Bord des Schlauchbootes befanden sich weitere 167 Migranten, die vom Schiff der spanischen NGO “Proactiva Open Arms” in Sicherheit gebracht werden konnten, berichteten italienische Medien.

Weitere 90 Migranten befanden sich an Bord eines kleineren Schiffes, das gerettet werden konnten. Die Migranten wurden an Bord eines Schiffes der Hilfsorganisation "Save the Children" genommen. Circa tausend Migranten sind am Dienstag auf Sizilien eingetroffen Sie befanden sich an Bord von drei Schiffen, die die Häfen von Pozzallo, Augusta bei Syrakus und Catania erreichten. (APA)