Elf Kältetote in Lettland seit Silvester

Eine Kältewelle mit Temperaturen von unter minus 20 Grad hat in Lettland in der vergangenen Woche mehrere Todesopfer gefordert. Seit Silvester starben elf Menschen an den Folgen der eisigen Kälte, wie das staatliche forensisch-medizinische Institut am Freitag mitteilte. Dabei handelte es sich um sechs Männer und fünf Frauen.

Unter den Opfern seien mehrere Obdachlose und ein 86-jähriger Mann, der tot in seinem Haus in Riga aufgefunden wurde, berichtete die Agentur Leta. Der medizinische Notfalldienst appellierte an die Menschen, verstärkt auf alleinlebende Angehörige und Nachbarn zu achten. (APA/dpa)