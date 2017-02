Elf Festnahmen bei Anti-Terror-Razzia in Brüssel

Durchsuchungen an mehreren Orten im Großraum Brüssel - © APA (AFP)

Bei einer Anti-Terror-Razzia in Brüssel sind elf Personen vorläufig festgenommen worden. Die Polizeiaktion in der Nacht auf Mittwoch stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu möglicherweise zurückgekehrten Syrienkämpfern, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Donnerstag mit.