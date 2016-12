Elektrotechnik ist wie Gehirnforschung

Und genau das ist es, was Sasa Milanovic an Elektrotechnik so fasziniert: „Ich finde es total spannend, wie zum Beispiel eine Maschine bzw. Anlage in der Größe eines Fußballplatzes funktioniert“, schwärmt der 23-jährige Dornbirner.

Seine Begeisterung für Technik hat Sasa Milanovic schon als Kind ausgelebt: „Damals habe ich aus verschiedenen Legobausätzen neue Konstrukte gebildet.“ Nicht verwunderlich also, dass auch seine schulische Laufbahn ihn in diese Richtung führte: „Nach der Fachschule habe ich an der HTL Rankweil den Aufbaulehrgang Elektronik und Informationstechnologie gemacht.“ Während des Zivildienstes bewarb sich Sasa Milanovic für den Studiengang Elektrotechnik Dual. „Von meinen Kollegen von der HTL habe ich gehört, dass sie bei der Jobsuche immer wieder Probleme wegen der fehlenden Praxis hatten. Deshalb ist die duale Studienform für mich perfekt. So kann ich neben dem Studium auch Praxiserfahrungen machen und sehe, wie es in einem Betrieb so läuft.“

Studium und Berufsausbildung

Elektrotechnik Dual kombiniert ein Studium der Elektrotechnik an der FH Vorarlberg mit einer praktischen Ausbildung in einem Partnerunternehmen. Dabei übernehmen sowohl die Hochschule als auch das jeweilige Unternehmen Teile der Ausbildung. Für die Studierenden bedeutet das: Sie sind abwechselnd für einen gewissen Zeitraum an der Hochschule und einen gewissen Zeitraum im Unternehmen. Zu Beginn des Studiums bekommen die Studierenden ein fundiertes Grundlagenwissen vermittelt. Deshalb sind die ersten beiden Semester ganzheitlich an der FH Vorarlberg. Anschließend wechseln sich Studien- und Praxisphasen ab. Dazu bewerben sich die Studierenden bei einem der 38 Partnerunternehmen.

Praxisphasen bei Schelling

Sein besonderes Interesse für Maschinen hat Sasa Milanovic bewogen, sich bei Schelling Anlagenbau in Schwarzach zu bewerben: „Ich habe in der HTL schon CNC-Maschinen programmiert. Darum hat mir ein Kollege die Firma Schelling empfohlen“, erzählt er. Den ­ersten Praxismonat dort erlebte der Student als sehr informativ: „Ich habe verschiedene Abteilungen kennengelernt. Mir wurde gezeigt, wie die einzelnen Maschinen und Anlagen auf­gebaut sind und wie sie funktionieren. Es ist erstaunlich, wie viele Optionen es für eine Standardanlage gibt.“

Für die nächste Praxisphase überlegen sich der Betreuer bei Schelling und die Hochschule, welche Projekte für den Studenten infrage kommen. „Es wird darauf geachtet, dass es beiden Seiten etwas bringt. Sowohl das Unternehmen als auch ich als Student sollen etwas davon haben“, erklärt der 23-Jährige.

Vorteile von Dual

Für Sasa Milanovic liegen die Vorteile des dualen Studien­modells auf der Hand: „Ich habe mit Studienabschluss schon viel Praxiserfahrung und kenne die betrieblichen Abläufe des Unternehmens. Damit kann ich von meinem Ausbildungsunternehmen nahtlos und ohne Einführungsphase in eine normale Anstellung übernommen werden“. Denn die Studierenden sind schon ab dem dritten Semester bei ihrem Ausbildungsunternehmen angestellt. Und was ebenfalls wichtig ist: Die Studierenden beziehen schon während des Studiums ein monatliches Gehalt!

Trotz dieser Vorteile oder vielleicht gerade deswegen ist das Studium Elektrotechnik Dual nicht leicht. Sasa Milanovic beschreibt es so: „Dadurch, dass wir nicht die ganze Zeit an der FH sind, ist der Lernstoff ziemlich geballt. Das heißt, dass es unumgänglich ist, beim Lernen immer dran zu bleiben. Aber wenn man sich für Technik interessiert und man Spaß daran hat, dann ist es perfekt.“

Kontakt für StudienbewerberInnen

Bernadette Auer

Studiengangsadministration

T +43 5572 792 5800

elektrotechnik-dual@fhv.at

www.fhv.at/etdual

Infoabend für alle Studiengänge

24. Jänner2017, 17 bis 20 Uhr

FH Vorarlberg, Dornbirn

Technik Studiengänge

BACHELOR

Elektrotechnik Dual

Informatik – Software and Information Engineering

Mechatronik (VZ u. bb)

Mechatronik | Maschinenbau

Wirtschaftsingenieurwesen (bb)

MASTER

Mechatronics

Informatik

Energietechnik und Energiewirtschaft (bb)

(bb = berufsbegleitend, VZ = Vollzeit)