Elektroindustrie will Lohnnebenkosten senken

Die Elektro- und Elektronikindustrie mit ihren rund 65.000 Beschäftigten fordert eine Senkung der Lohnnebenkosten auf deutsches Niveau, sprich auf 22,4 statt auf derzeit 26,3 Prozent des Bruttolohnes. Österreich sei ein Exportland, daher müsse man sich an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit orientieren, begründet Fachverbandsgeschäftsführer Lothar Roitner diesen Vorstoß.

Um für die neue Arbeitswelt gerüstet zu sein, bedarf es jedoch noch einiger Änderungen, so Roitner. Darunter falle die Flexibilisierung der Arbeitszeit, also die Möglichkeit, bis zu 12 Stunden am Tag und bis zu 60 Stunden in der Woche zu arbeiten (bei gleicher Jahresarbeitszeit). Pläne der Regierung diesbezüglich wurden jedoch bis auf weiteres verschoben.