Elektroindustrie floriert auch 2017

In der heimischen Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Wachstum, einzelne Segmente wie etwa die Halbleiterhersteller und die Erzeuger von Ausrüstungen für die E-Wirtschaft, von Medizintechnik oder E-Motoren entwickeln sich überdurchschnittlich. Unter dem Strich steht heuer ein Produktionszuwachs von "zumindest 8 Prozent" ins Haus, heißt es in einem Branchenbericht der UniCredit Bank Austria.

Die Ökonomen attestieren der Elektroindustrie dank der guten Wirtschaftsentwicklung “weiter kräftiges Wachstum” und sprechen von einer “Nachfrageerholung auf breiter Front”. 2016 hatte die Branche mit einem Produktionsplus von 9,7 Prozent allerdings noch stärker zugelegt. 2018 werde – angesichts der optimistischen Prognosen für das Wachstum in wichtigen Absatzmärkten im Ausland – voraussichtlich “wenig an Tempo eingebüßt”.

Besonders positiv entwickeln sich den Angaben zufolge die Hersteller elektronischer Bauteile und Geräte – sie seien “so optimistisch wie zuletzt Mitte 2012”. Den größten Umsatzsprung machte hier heuer bis Juli die Halbleiterindustrie mit einem Plus von 31 Prozent – 2016 hatte sie bereits einen deutlichen Zuwachs von 20 Prozent erzielt. In den ersten sieben Monaten 2017 beliefen sich die Verkaufserlöse mit elektronischen Bauelementen und bestückten Leiterplatten auf 3,3 Mrd. Euro – das waren 17 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.

Das Defizit der Elektronikindustrie in der Außenhandelsrechnung betrug im abgelaufenen Jahr 760 Mio. Euro; der Fehlbetrag mit Computern, Telefonen und sonstiger Unterhaltungselektronik summierte sich auf 2,4 Mrd. Euro – das war fast die Hälfte des gesamten österreichischen Außenhandelsdefizits. In diesem Elektroniksegment standen Exporte in Höhe von 3,6 Mrd. Euro deutlich höheren Importen von 6 Mrd. Euro gegenüber. Abgefedert wurde der Fehlbetrag durch die Exportüberschüsse in fast allen anderen investitionsgüternahen Sparten der Elektro- und Elektronikindustrie. Produkte für die E-Wirtschaft bilanzierten beispielsweise mit einem Überschuss von 1,1 Mrd. Euro, Leiterplatten, passive Bauteile, Energiespeicher und elektrische Fahrzeugausrüstungen lieferten 850 Mio. Euro und integrierte Schaltungen, Medizintechnik sowie Mess- und Prüfgeräte 437 Mio. Euro.