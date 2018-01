Elektroautos gewinnen in Österreich an Fahrt

Elektroautos werden in Österreich beliebter, der Ausbau Erneuerbarer Energien steht weiter hoch im Kurs. Für 52 Prozent der Befragten der Studie von WU Wien, Deloitte Österreich und Wien Energie ist ein eigenes Elektroauto mittlerweile eine realistische Option, bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren sind es sogar 61 Prozent.

Die Wien Energie baut derweil die E-Tankstellen in der Bundeshauptstadt massiv aus: Ab nächster Woche werden die ersten 20 der insgesamt 1.000 zusätzlichen öffentlichen Ladestellen in den Bezirken Wien-Neubau und Wien-Floridsdorf errichtet. Im Wochentakt geht es dann bis Sommer in den anderen Bezirken weiter. Die Inbetriebnahme der ersten neuen Ladestellen ist für Anfang März geplant. Bis Mitte 2018 werden in jedem Wiener Gemeindebezirk 10 neue öffentliche Ladestellen verfügbar sein. Ende 2020 soll die Erweiterung des Ladestellennetzes um 1.000 zusätzliche Ladestellen abgeschlossen sein. Investiert werden insgesamt 15 Mio. Euro. Aktuell hat die Wien Energie 550 E-Tankstellen in Garagen, vor Einkaufsfilialen oder am Flughafen Wien in Betrieb.