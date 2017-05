Elektroauto-Verkauf nimmt langsam Fahrt auf

Das geht aus den aktuellen Quartalszahlen des europäischen Autoverbandes Acea hervor. Demnach gab es EU-weit 24.592 Neuzulassungen von E-Autos, was einem Anstieg von 49 Prozent entspricht. Die meisten Elektroautos wurden in Frankreich mit 7.402 Stück neu zugelassen, gefolgt von Deutschland (5.060) und Großbritannien mit 4.634 Fahrzeugen. Außerhalb der EU ist Norwegen – nicht zuletzt wegen üppiger Förderungen – das Elektromobilitäts-Vorzeigeland: 6.982 Elektroautos wurden in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres neu zugelassen.

Eine Sonderstellung nimmt die Region Griechenland, Bulgarien und Rumänien ein. In Bulgarien wurde heuer kein einziges E-Auto zugelassen, in Griechenland vier und in Rumänien elf.

(APA)