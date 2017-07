Elefant tötete Mann in Nepal

Ein Mann ist in Nepal von einem wilden Elefanten getötet worden. Das Tier drang laut Polizei Freitagfrüh in die Blechhütte des 58-Jährigen in einem Dorf in der Nähe eines Tierschutzgebiets im Südosten des Landes ein. Die Angehörigen des Mannes seien geflüchtet, er habe aber nicht schnell genug laufen können. Die zerfleischte Leiche des Mannes wurde wenige Meter von der Hütte entfernt gefunden.

Begegnungen zwischen Menschen und wilden Tieren in nepalesischen Dörfern nahe Wäldern und Nationalparks haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Vor wenigen Wochen hatte ein Leopard im Westen des Landes ein 13-jähriges Mädchen getötet. (APA/dpa)