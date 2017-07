EL-Quali: Altach nur mit Remis gegen Brest

Im Hinspiel der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League empfing der SCR Altach Dinamo Brest aus Weißrussland. Die Hausherren gingen dabei als leichter Favorit in die Partie. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Duell, in dem Altach deutlich mehr vom Spiel hatte, jedoch nur selten gefährlich wurde. Auf der anderen Seite hatte auch Brest die ein oder andere Möglichkeit. Da am Ende aber kein Team entscheidende Akzente setzen konnte, ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Altach dreht auf und kassiert Gegentor

Die zweite Halbzeit begann für die Altacher perfekt: Stefan Nutz nutzte einen schweren Abwehrfehler der Gäste aus, überlupfte den Torhüter der Weißrussen und sorgte so für das 1:0. In weiterer Folge brachte Torhüter Malherbe die Altacher Angreifer ein ums andere Mal zur Verzweiflung – die Hausherren verpassten so trotz zahlreicher guter Chancen die Vorentscheidung. Auf der anderen Seite nutzte Brest die einzige wirkliche Torchance in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich durch Veretilo (74). Der Treffer hätte aber nicht gelten dürfen, da Piesinger während des Konters deutlich zu Fall gebracht wurde. Da der Schiedsrichter dies jedoch nicht ahndete, jubelte Brest über das 1:1.

In einer sehr hektischen Schlussphase mit vielen Fouls der Gäste agierten die Altacher meist zu überhastet, um noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Das 1:1-Remis ist vor allem aufgrund der starken Altacher Phase nach der Pause bitter. Dennoch ist auch auswärts in Weißrussland alles offen und der Aufstieg in die nächste Runde immer noch möglich.