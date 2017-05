EL: ManUnited feiert Sieg bei Celta Vigo

Zum Abschluss der Halbfinal-Hinspiele der europäischen Pokalwettbewerbe empfing Celta Vigo heute Manchester United zum Duell. Von Beginn weg entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie mit leichten Feldvorteilen für die Hausherren. Nach einer halben Stunde erarbeitete sich Manchester United dann drei gute Möglichkeiten, die Vigo-Keeper Alvarez jedoch allesamt zunichte machte – so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Entscheidung durch direkten Freistoß

Im zweiten Durchgang kamen die Spanier nach einer kurzen Druckphase der Gäste besser in die Partie – bei der besten Möglichkeit auf den Ausgleich scheiterte Sisto an Schlussmann Romero. In der 67. Minute sorgte auf der anderen Seite Jungstar Rashford per direktem Freistoß für das 1:0, wobei Torhüter Alvarez nicht ganz glücklich aussah. In weiterer Folge spielte Manchester diesen Sieg sicher nach Hause. Celta Vigo fiel offensiv am heutigen Abend zu wenig ein, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Durch diesen knappen Erfolg brachten sich die Engländer in eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Manchester.