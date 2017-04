Eklat bei Israel-Besuch: Netanyahu lässt Treffen mit Gabriel platzen

Wegen geplanter Diskussionsrunde mit Regierungskritikern - © AP

Während Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Dienstag in freundschaftlicher Atmosphäre von Benjamin Netanyahu empfangen wurde, hat der israelische Regierungschef ein geplantes Treffen mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel in Jerusalem am Dienstag kurzfristig platzen lassen.