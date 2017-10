Eklat auf der Buchmesse: Patricia Blanco geht auf ihren Vater Roberto los

Die Blanco-Fehde erreicht einen neuen Höhepunkt: Seit über zehn Jahren liegen sich Patricia Blanco (46) und ihr berühmter Vater Roberto Blanco (80) in den Haaren. Jetzt entlädt sich der Familienzoff auf der Frankfurter Buchmesse: Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin stürmt während Robertos Biografie-Veröffentlichung auf die Schlager-Legende zu – und attackiert ihn verbal. Sie beschimpft ihren Vater über das, was er in seiner Biografie schreibt.

Roberto Blanco in seiner Biografie: “Ein Mann hat Bedürfnisse”