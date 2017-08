Eiszeit in Vorarlberg – mit ländleimmo.at

Bei wunderbarem Hochsommerwetter und entsprechenden Temperaturen – kurz vor der kleinen „Eiszeit“ der letzten Woche – brachte die süße Fracht eine willkommene Abkühlung für die von Hitze geplagten Büromenschen. Das Ländleimmo-Team wurde schon überall sehnsuchtsvoll erwartet.

Und wer waren nun die schnellsten Leckermäuler Vorarlbergs? Die Mitarbeiter von Domus Immo in Lustenau, der Alpenländischen in Feldkirch, dem Realbüro Hagen ins Lustenau, von Drisser Immo in Bregenz, RE/MAX in Bregenz, Hilti & Jehle in Feldkirch, F.M. Hämmerle in Dornbirn, der Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH in Bregenz und von SREAL in Dornbirn durften sich über Eskimo-Eis freuen.