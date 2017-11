Eisstocksport: Damen holen Europa-Cup ins Ländle

Die Vorarlberger Damenmannschaft des ESC Raiffeisen Bregenz gewann den Europa-Cup 2017. So ein Erfolg konnte bisher keine Vereinsmannschaft aus Vorarlberg erreichen.

Am ersten Spieltag zeigten die Bregenzerinnen Armellini-Sohm Susanne, Kohlmaier Manuela, Mangeng Christine, Mangeng Caroline und Feuerstein Annelie schon eisernen Willen und gingen von Platz 3 der Vorrundengruppe B mit Startnummer 5 in die Bahnenspiele am Sonntag. Nach den ersten vier Runden sah es nach einem Sieg und zwei Niederlagen gar nicht gut aus, in Runde 4 retteten sie sich mit einem 13:13 gegen HSV Gratkorn wieder zurück auf Bahn 3.

Es folgte ein 19:9 gegen TSV Peiting in der 5. Runde, ein 20:12 gegen Titelverteidiger SV Mehring auf Spielbahn 2 in Runde 6 und kam auf Bahn 1 und damit war eine Medaille schon sicher. Im ersten Durchgang des Finalspiels gegen den RSV 1929 Büblingshausen folgte ein 17:3 in den ersten 6 Kehren und im erforderlichen 2. Finaldurchgang konnten die Büblingshausener Damen in der 11. und vorletzten Kehre des 2. Durchgangs erstmals mit 23:22 in Führung gehen und hatten zudem bei der 12. und letzten Kehre des Tages den Nachschuss-Vorteil.