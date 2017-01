Eisregen bringt auch auf Autobahnen Glatteisgefahr

Straßen, Gehwege aber auch Autobahnen können betroffen sein - © APA (dpa)

Eisregen hat in Teilen Österreichs Dienstagfrüh für Glatteis auf Straßen und Wegen gesorgt. Vorsicht war auch auf Autobahnen und Schnellstraßen geboten. Die Asfinag appellierte an alle Lenker: “Runter vom Gas und Abstand halten.” In den frühen Morgenstunden habe es schon zwei Unfälle allein mit Asfinag-Einsatzfahrzeugen gegeben.