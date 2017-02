Am Beginn des Semesterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil in Zusammenarbeit mit der Stadt Feldkirch kommen alle Narren voll auf ihre Kosten. Zweieinhalb Stunden gibt es auf der Freiluft-Kunsteisbahn Gastra ein buntes Treiben. Die Mäschgerle haben freien Eintritt. Zum Abschluss der Veranstaltung bekommen alle Narren vom Clown des Eissportverein Rankweil eine kleine Überraschung in Form eines Säckle.