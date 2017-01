Eisklettern an gefrorenen Wasserfällen ist weit mehr als nur ein Gegenstück zum Sportklettern im Fels. Das Höherturnen an glitzernden Eiskaskaden und -säulen, nur an den Zacken der Eisgeräte und Steigeisen hängend, ist ein hochalpines Abenteuer für sich. Es dient auch als Training für steile Eistouren. Erfahrung mit der Eisstabilität, eine ausgefeilte Technik und Vertrauen zu den Eisgeräten ist nötig.