Eishockeyverband stellt die Weichen für die Zukunft

Vorrangig wurden die Infrastruktur und die stärkere Einbindung der Vereine in die Verbandsarbeit, speziell in Nachwuchsprojekten, sowie Eishockey als Wirtschaftsfaktor eingehend beraten. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll den Eishockeysport präsenter machen. Breiten Raum nahm die Vision einer Vorarlberger Amateurliga als höchste Spielklasse im Land ein. Das Projekt Eishockey im Rahmen der ARGE Alp soll für mehrere Altersjahrgänge längerfristig abgesichert werden. Überlegungen zur zukünftigen Verbandsfinanzierung sind in Vorbereitung.