Eishockey-Team gewann WM-Testspiel gegen Slowenien 2:1

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat sich für das 0:5 gegen Kasachstan rehabilitiert. Einen Tag nach dem schwachen Auftritt gewann die ÖEHV-Auswahl am Donnerstag in Wien gegen Slowenien mit 2:1. Brian Lebler (6./PP2) und Daniel Ban (19.) erzielten die Tore im letzten Heim-Testspiel vor der WM.

Die Mannschaft zeigte nicht nur personell ein anderes Gesicht, sonderte agierte auch mit mehr Schwung und Präzision und kam so auch zu Chancen. Im Zwei-Mann-Überzahlspiel fälschte Lebler einen Kirchschläger-Schuss zum 1:0 ab (6.). Jan Urbas gelang aber rasch der Ausgleich (8.). Ban mit seinem ersten Länderspiel-Tor (19.) sorgte aber für die neuerliche Führung, die letztlich schon entscheidend war.

Die Teamspieler haben nun bis Sonntag frei, ehe es in das sechste und letzte Vorbereitungs-Trainingslager geht. Mit einem Turnier in St. Petersburg gegen Weißrussland U25 (26. April, 15.00), Norwegen U25 (27., 15.00) und Russland B (28., 18.30) wird die Testspielserie abgeschlossen, ehe es am 2. Mai zur WM nach Kopenhagen geht.