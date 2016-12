Eishockey schnuppern bei den Bulldogs

Dornbirn. (mima) Rund 130 Kids trainieren und spielen derzeit im Bulldogs Juniors Programm. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt dabei auf der individuellen Förderung des Spielers unter Berücksichtigung des Alters und seine Entwicklung zum Teamsportler. Dabei kann der Dornbirner EC auch eine hervorragende Infrastruktur mit bestens ausgebildeten Profitrainern bereit stellen.

Schnuppertraining in den Ferien

Alle Kids die sich nun für Eishockey interessieren, sind bei den Bulldogs jederzeit Willkommen. Dazu bietet der DEC in den Weihnachtsferien kostenlose Schnuppertrainings an, bei welchen die Kids erste Erfahrungen sammeln können. „Es sind alle Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren eingeladen, den schnellsten Mannschaftssport der Welt einmal auszuprobieren“, lädt Günter Kresser die Eishockeynachwuchssspieler ein. Termine für das Schnuppertraining in den Ferien sind Mittwoch, 28. Dezember, Montag, 2. Jänner und Mittwoch, 4. Jänner, jeweils 16 Uhr im Dornbirner Messestadion. Einfach kurz vorher vor Ort sein – Eislaufschuhe und Skihandschuhe mitbringen und dem ersten Training bei den Bulldogs steht nichts mehr im Wege. Weitere Infos gibt auch Günter Kresser unter g.kresser@a1.net oder 0664 3381966.