Eishockey für den guten Zweck

Für den EC Bregenzerwald geht es nun endgültig ans Eingemachte. Acht Spiele dauert der Grunddurchgang noch an und der Kampf um einen der begehrten Play Off Plätze ist mehr als eng.

Am Samstag geht es gegen den HC Fassa Falcons aber nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um den sozialen Zweck. Das Spiel wird vom ECB TV Team live ab 19:30 Uhr übertragen.

Hochklassiges Eishockey zum Spitzenpreis als karitative Veranstaltung. In den vergangenen Saisonen stand immer ein Spiel der Wälder unter diesem Motto. Auch heuer sammelt der ECB wieder Geld für den Verein „Fescht Healfa“. Die Spielsponsoren ermöglichen es, den Eintrittspreis auf sensationelle 2€ zu reduzieren und den Gesamterlös später für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Im vergangenen Jahr wurden dabei 6746€ zusammengetragen, die Menschen in besonderen Lebenssituationen unterstützen. Eine Aktion, die auch beim Vorarlberger Skiverband Anklang fand. So entstand auch ein 2€ Trailer (KLICK) und ein großer Teil der Snowboard Athleten hat für das morgige Spiel zugesagt.