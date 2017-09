Eishockey-CHL: Salzburg unterlag finnischem Meister 2:4

Eishockey: Salzburg verbessert, aber dennoch unterlegen - © APA (Archiv/Schlager)

Red Bull Salzburg hat am Freitag gegen den finnischen Meister Tappara Tampere im dritten Spiel der Champions Hockey League die zweite Niederlage kassiert. Der Favorit setzte sich vor eigenem Publikum 4:2 (1:2,1:0,2:0) durch und blieb in der Tabelle weiter makellos. Salzburg rutschte auf den dritten Tabellenrang in Gruppe A ab, weil Wolfsburg in der Slowakei gegen Banska Bystrica 1:0 gewann.