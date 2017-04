Eisdielencheck: Die Gelaterien der Feldkircher Innenstadt

In der historischen Altstadt von Feldkirch gibt es vier Eisdielen, welche in den Sommermonaten – meistens von April bis September – ihr oft selbst gemachtes Speiseeis in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen anbieten. Vol.at zeigt einen Überblick der einzelnen Gelaterien und ihre Besonderheiten:

– Gelateria Italiana PINOCCHIO: Die kleine Eisdiele an der Kreuzgasse 1 am Sparkassenplatz (gegenüber Palais Liechtenstein) hat im Jahr 2005 ihre Pforten geöffnet und wird von Inhaber Marco aus Italien geführt. “Wenn es mit dem Wetter so weitergeht, muss ich bald Eis und Ski gleichzeitig verkaufen” scherzt der gebürtige Italiener, der schon viele Jahre in Vorarlberg lebt. Das PINOCCHIO hat täglich geöffnet. Marco möchte aber nichts näheres verraten, “weil sonst muss ich immer pünktlich aufmachen” lacht er auf seine typisch italienische Art.

– OX MINI: Am Beginn der Ochsenpassage befindet sich das OX MINI (in der Mitte das OX DELI), das von Reinhard Rauch geführt wird. Neben 14 verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es zudem genüssliche Kuchen von Johanna mit Liebe gefertigt. “Wir haben auch vegane Kuchen – teilweise auch glutenfrei – welche mittlerweile sehr beliebt sind” verrät Rauch. Die Kunden kommen aber nicht nur wegen dem leckerein Eis, sondern nehmen im OX MINI auch gerne einen Smoothie oder frischen Fruchtsaft, ein Cider- oder Craft-Bier. Heuer erstmals gibt es Pistazien-Eis, das auf der Zunge schmilzt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8 – 24 Uhr und Sonntag von 10 – 24 Uhr.

– FRAGO: Am Leonhardsplatz bietet der gebürtige Türke Haky 16 Eissorten und ab Mai auch Frozen Jogurt an. “Ich bin überzeugt, dass es nur mehr wenige Jahre dauern wird, dann gibt es dieses zuckerhaltige Speiseeis nicht mehr, sondern nur noch Frozen Jogurt” sagt er grinsend. Das Frago gibt es seit acht Jahren. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und am Wochenende bis 23 Uhr.

– MUNDART: Inhaber und Chefkoch Mohammad Mughgal aus Indien betreibt das Crêpe-Restaurant am Leonhardsplatz 4 seit mittlerweile zehn Jahren. “Wir sind anders wie die anderen” sagt Mughgal mit unüberhörbar indischem Akzent und lacht, während er die Wok-Pfanne schwingt. Im Sommer gibt es dort auch Speiseeis, bei dem sich 16 verschiedene Sorten abwechseln. Als Besonderheit gibt es auch veganes Eis in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Zitrone, Mango und Grüner Apfel. Das Eis ist während den Restaurant-Öffnungszeiten erhältlich.

Genau so unterschiedlich wie die Geschmacksrichtungen, so ist auch der Geschmack beim Kunden. Hoch im Kurs steht sicher das “Choco Coco” vom OX MINI, da es durch kleine Schokoraspeln den Gaumen besticht und dort einen angenehmen Kokosgeschmack hinterlässt. Aber auch das Mango-Sorbet aus dem Mundart, das Bananeneis vom Frago oder das Amarena-Kirsch von Pinocchio sind köstlich. Durchprobieren ist also angesagt und auf jeden Fall lohnenswert!