Eisdiele „Dolce Vita“ mit größter Auswahl im Land

Hohenems. Anfang des Monats wurde die Eisdiele „Dolce Vita“, die sich bereits seit 26 Jahren in der Bahnhofstrasse 2a befindet und von Oktober des vorigen Jahres bis zum März 2018 um Gesamtkosten von rund 600.000 Euro generalüberholt wurde, wieder eröffnet.

Auch was die Auswahl betrifft, kann der Eisdiele „Dolce Vita“ mit rund 40 Eissorten keine andere Eisdiele im Land das Wasser reichen. Neben dem beliebten Angebot von hochwertigen, in der hauseigenen Eis-Manufaktur kreierten feinsten Speiseeis-Variationen aus regionalen Produkten bietet die Eisdiele nun auch südländische „In-Getränke“, hervorragende Weine, eine große Auswahl an – auch alkoholfreien – Bieren, Palatschinken, Tramezzini oder hausgemachtes Müsli an. Geöffnet ist das „Dolce Vita“ nun stets vom 1. Februar bis 31. Oktober jeden Jahres täglich von zehn bis 22 Uhr, bei entsprechendem Sommerwetter auch bis 23 Uhr.