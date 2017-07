Eisbedeckung des Nordpolarmeers schwankt saisonal immer mehr

Das Meerwasser erwärmt sich immer stärker, weniger Eis ist die Folge - © APA (AFP)

Das Meereis in der Arktis verändert sich schneller als bisher angenommen. Die stärksten Veränderungen werden sich jetzt und in den kommenden zehn Jahren abspielen, berichten Wissenschafter vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und der US-amerikanischen Johns Hopkins University in Baltimore.