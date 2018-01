Eisbärenjunges in Berliner Tierpark verendet

Im Tierpark Berlin ist ein Eisbärenjunges knapp einen Monat nach seiner Geburt gestorben. "Es hat 12 bis 15 Stunden lang zu wenig Milch bekommen und ist dann hinweggeschlafen", sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem am Dienstag nach der Obduktion. Das Eisbären-Weibchen sei ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr dehydriert.

Der Berliner Tierschutzverein kritisierte am Dienstag die Eisbärenzucht in Zoos als “Sackgasse”. Dass mehr als 60 Prozent der Jungtiere in deutschen Zoos in den vergangenen Jahren nur wenige Wochen alt geworden seien, spreche nicht für eine artgerechte Haltung.