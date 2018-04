Einzigartige Krippe bereichert das Krippenmuseum

Antonio Pigozzi, dem Krippenkünstler aus Gazzano (Provinz Reggio Emilia) baute sein aktuelles Werk im Krippenmuseum auf.

In Eigenregie hatte sich Antonio Pigozzi an die Arbeit gemacht und in ca. 2500 Stunden ein einzigartiges Krippenexemplar gebaut. Der Künstler bereist gerne seine Heimat, die Provinz Reggio Emilia, um sich von den verschnörkelten Häusern und romantischen Balkonen der Region inspirieren zu lassen. Anhand von Fotografien hat Antonio dann die Häuser aus Terrakotta gebaut. Mit viel Liebe zum Detail entstanden Szenen aus Lebensabschnitten der Familie Jesu. Da sieht man z.B. die Verlobungsszene von Maria und Josef, wobei Josef eine rote Rose in der Hand hält. Die dargestellten Frauen tragen ihre Waschzuber in den Händen, der Künstler legt viel Wert auf Authentizität. So kann ab dem 1. Mai der Besucher des Krippenmuseums die Volkszählung, die Herbergssuche, die Verkündung an den Hirten und Marias Erwartung, bis hin zur Geburt Jesu in Miniaturausgabe nachempfinden.